تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات في شارع رمسيس وشارع فيصل (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، الحالة المرورية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد هناك كثافات نسبية.

وعند كوبري الجلاء، توجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وغند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات ةكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع من شارع العشرين حتى الطالبية، وتوجد كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل لمنطقة الطوابق حتى العشرين.