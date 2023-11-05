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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. الوداد أمام صن داونز ليفربول ضيفا على لوتون تاون

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي الدوري الإفريقي وليفربول و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة نهائى الدوري الأفريقي 

 

الوداد المغربى X صن داونز - الساعة 8 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

 

نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا 

لوتون تاون  X ليفربول – الساعة 6:30 مساء 

             

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

 

ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 3 عصرا 

فالنسيا X غرناطة – الساعة 5:15 

فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء 

ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

 

هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 1:30 

كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا 

روما X ليتشي – الساعة 7 مساء 

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

 

فولفسبورج  X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا 

هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساء 

 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

 

ليون  X ميتز – الساعة 2 ظهرا  

تولوز X لوهافر – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا             

نانت  X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا 

موناكو X ستاد بريست – الساعة 6 مساء 

نيس  X رين – الساعة 9:45 مساء 

       

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

 

التعاون X ضمك – الساعة 5 مساء 

الحزم X الوحدة – الساعة 5 مساء 

الأهلي X الرياض – الساعة 8 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

 

سيفاس سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 12:30 ظهرا

قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا         

إسطنبول باشاك شهير X أنقرة جوجو – الساعة 3 عصرا               

أنطاليا سبور X بشكتاش – الساعة 6 مساء   

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

الإسماعيلي X طلائع الجيش – الساعة 4 عصرا 

مودرن فيوتشر X إنبي – الساعة 4 عصرا 

المصري البورسعيدي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء

البوابة سبورت الوداد المغربي صن داونز الجنوب إفريقي ليفربول