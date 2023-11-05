مباريات اليوم.. الوداد أمام صن داونز ليفربول ضيفا على لوتون تاون

تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي الدوري الإفريقي وليفربول و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نهائى الدوري الأفريقي

الوداد المغربى X صن داونز - الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا

لوتون تاون X ليفربول – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 3 عصرا

فالنسيا X غرناطة – الساعة 5:15

فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 1:30

كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا

روما X ليتشي – الساعة 7 مساء

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون X ميتز – الساعة 2 ظهرا

تولوز X لوهافر – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

موناكو X ستاد بريست – الساعة 6 مساء

نيس X رين – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون X ضمك – الساعة 5 مساء

الحزم X الوحدة – الساعة 5 مساء

الأهلي X الرياض – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 12:30 ظهرا

قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير X أنقرة جوجو – الساعة 3 عصرا

أنطاليا سبور X بشكتاش – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X طلائع الجيش – الساعة 4 عصرا

مودرن فيوتشر X إنبي – الساعة 4 عصرا

المصري البورسعيدي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء