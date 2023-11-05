مباريات اليوم.. الوداد أمام صن داونز ليفربول ضيفا على لوتون تاون

تستعرض البوابة سبورت، أبرز المباريات التي تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 فى مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي الدوري الإفريقي وليفربول و لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.
موعد مباراة نهائى الدوري الأفريقي
الوداد المغربى X صن داونز - الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا
لوتون تاون X ليفربول – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 3 عصرا
فالنسيا X غرناطة – الساعة 5:15
فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء
ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 1:30
كالياري X جنوى – الساعة 4 عصرا
روما X ليتشي – الساعة 7 مساء
فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون X ميتز – الساعة 2 ظهرا
تولوز X لوهافر – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا
نانت X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا
موناكو X ستاد بريست – الساعة 6 مساء
نيس X رين – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X ضمك – الساعة 5 مساء
الحزم X الوحدة – الساعة 5 مساء
الأهلي X الرياض – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 12:30 ظهرا
قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرا
إسطنبول باشاك شهير X أنقرة جوجو – الساعة 3 عصرا
أنطاليا سبور X بشكتاش – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X طلائع الجيش – الساعة 4 عصرا
مودرن فيوتشر X إنبي – الساعة 4 عصرا
المصري البورسعيدي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء