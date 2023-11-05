أفراح الاتحاد السكندري مستمرة بعد فوزه على سموحة في دربي الثغر

عادت الأفراح داخل أروقة نادي الاتحاد السكندري ،في أعقاب الفوز الأخير الذي حققه على نظيره سموحة ،بهدف مابولولو ،خلال دربي الثغر ،الذى يعد بمثابة بطولة خاصة بين أندية الإسكندرية .

تفوق أولاد طارق العشري داخل الملعب ،للحفاظ على شباك الاتحاد السكندري ،والخروج بالمباراة لبر الأمان ،وبهذة الفوز وصل زعيم الثغر إلى النقطة رقم ١١ في المركز الثالث ،بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

وفي سياق متصل ، أعرب طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،عن سعادته بالشكل والأداء الذي ظهر به لاعبو الأخضر أمام سموحة في دربي الثغر .



كما أثنى «العشري »على الجهود التي يقدمها محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ،لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى والإداري داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة .



كما شكر «العشري »جماهير سيد البلد ، على المساندة والدعم للفريق واللاعبين داخل الملعب.



وأشاد مدرب الاتحاد السكندري ،بالجوهرة السمراء ، مابولولو ،في موصلة التهديف وسجل الأهداف التي يسجلها لصالح الأخضر خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .

وفي نفس السياق ، تصرف إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،مكافآت الفوز لفريق الكرة على نظيره سموحة ،في دربي الثغر ،لتحفيز اللاعبين وموصلة الإنتصارات مجدداً خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .



وتأمل إدارة نادي الاتحاد السكندري ،في تواجد فريق الكرة ، ضمن فرق المربع ،والمنافسة د،خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.