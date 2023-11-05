وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنبن التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة .

وخلال الزيارة شهد وكيل الوزارة الطابور الصباحي وكلمة الإذاعة بعنوان "مظاهر حسن الخلق والكلمة الطيبة" ثم تحية العلم والنشيد الوطني.

وتفقد وكيل الوزارة الصف الأول الإعدادي والثاني وأجرى نقاشا مع الطلاب حول موضوع الدرس " نصوص دراسة " في حب الوطن " مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوطن وحمايته وأن نكون على قدر المسؤولية بالالتزام والانضباط والاجتهاد لتحمل أمانة مسؤولية الوطن ثم تفقد وكيل الوزارة الصف الثالث الإعدادي ثم زار المكتبة المدرسية وناقش الطلاب حول أنشطتهم بالمكتبة

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل الوزارة على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وإعلانها ظاهرة للطلاب كما شدد على الالتزام بالإشراف اليومي ومتابعة مدير المدرسة لهيئة التدريس، موجها بتدريب الطلاب على نظام الامتحانات " البوكليت" للشهادة الإعدادية وتوعيتهم وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والإعلان عن ذلك للطلاب

وشدد وكيل الوزارة على مواصلة تفعيل الغياب، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

كما شدد وكيل الوزارة على استمرار دور المتابعة الميدانية للإدارة لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس.

inbound1830525771215260815

inbound4001864569479709596

inbound7570742494026593547