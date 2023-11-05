دعوة رموز التحكيم المصري للمشاركة في دورة المقيّمين الدولية

قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة فيتور بيريرا، إقامة دورة لمقيمي الحكام من الدوليين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تقدير وتكريم اللجنة الرئيسية لدور الحكام الدوليين السابقين، لما قدموه للتحكيم المصرى خلال مسيرتهم في الملاعب.



وقررت اللجنة أن تضم دورة مقيمي الحكام من الدوليين جميع رموز التحكيم في مصر، نظرًا لما قدموه من أجل تطوير التحكيم المصري على مدار السنوات الماضية.



واختتمت لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمقر الاتحاد، بمشاركة 240 من الحكام السابقين، وأسفرت دورة المقيمين عن نجاح 84 حكمًا من المشتركين.



وأقيمت الدورة بهدف إعداد مقيمي الحكام طبقا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، وعملًا بالتقنيات الحديثة، من أجل الوقوف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء الحكام خلال المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.



تضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية، عن كتابة التقارير، وتحديد الدرجات والعلامات، والنقاط المتعلقة بتطوير الحكام.