لبلبة تبكى فلسطين أثناء تكريمها بالمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون

كرم المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون، الفنانة لبلبة، وسط حالة كبيرة من التأثر والبكاء لها أثناء إلقاء كلمتها على المسرح بعد تسلم التكريم.

وجاءت كلمتها "شكراً المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون على التكريم، وشكراً لرئيس المهرجان السيد صفوت يوسف على الإصرار على إقامة المهرجان رغم الظروف الصعبة اللى بنعيشها فى حب ودعم الشعب الفلسطينى.

وتابعت "شكراً للجالية العربية إللى شاركوا الفنانين المصريين، لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين، وشكراً لفنانى مصر المهتمين بقضايا الوطن العربى، أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين مصر والفن المصرى فى كل مكان، ونرفع جميعاً شعار المهرجان فلسطين فى القلب".

يشار أن العدو الإسرائيلى يمارس كل جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطينى، وخاصةً على قطاع غزة بالقصف وقتل لأطفال ونساء وهدم المنازل والمدارس والمستشفيات، طوال الأسابيع الماضية وحتى وقتنا الحالى.

يذكر أن الفنانة لبلبة تشارك فى المرحلة المقبلة سينمائياً بفيلم "الجواهرجى"، بطولة كل من الفنان محمد هنيدى والفنانة منى ذكى، أحمد صلاح السعدنى، ريم مصطفى، تارا عماد، والإخراج إسلام خيرى.