إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعلق عضوية الوزير إلياهو بعد اقتراحه إلقاء قنبلة ذرية على غزة

أفادت وسائل الإعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلق عضوية الوزير إلياهو بعد اقتراحه إلقاء قنبلة ذرية على غزة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل اليوم الأحد.

وأثارت تصريحات وزير التراث الاسرائيلي "الياهو عميحاي"، عاصفة غضب لم تهدأ بعدما انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

ففي مقابلة مع راديو كول بيراما، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة".

كما أعلن عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين في غزة، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، يجب على الوحوش في غزة أن يجدوا الحل بأنفسهم"، كما اعتبر أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حماس ينبغي أن يقتل ولا يستمر في العيش على وجه الأرض.