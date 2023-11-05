وزير الزراعة يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي سبل التعاون

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للامن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة وذلك في اطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الاسلامية في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الامن الغذائي للدول اعضاء المنظمة.

تناول اللقاء اهمية التنسيق والتعاون في اعداد مشروعات تخدم قضايا الآمن الغذائي منها استنباط اصناف عالية الجودة والانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز علي مشروعات ترشيد مياه الري والاقراض الزراعي بانشطة زراعية مختلفة وادخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر والانتاج الحيواني والداجني وتحسين السلالات والتلقيح الصناعي وكذلك التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة في ضوءً توافر الخبرات لدي مصر وبعض الدول الاعضاء واتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الاسلامي للتنمية.

ومن ناحية اخرى أشار "القصير" إلى امكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لاعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الامن الغذائي وتعزيز التجارة البينية للدول الاعضاء، فضلًا عن امكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الاعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.