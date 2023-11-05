إطلاق مبادرة "ميلاد دافئ 2023" لمساعدة العائلات خلال فصل الشتاء القارس

أطلق البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، مبادرة "ميلاد دافئ ٢٠٢٣" لمساعدة العائلات في سوريا ولبنان خلال فصل الشتاء القارس. فتوجّه إلى مطارنة الكرسي الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي المقدّس، وجميع أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وأصدقائها في جميع أنحاء العالم ، وجاء نص البيان الصادر عن البطريركية كالتالي : "‎كنا قد أطلقنا في العام الماضي مبادرة "ميلاد دافئ" لمساعدة عدد من العائلات السريانية الأرثوذكسية في سورية ولبنان على شراء مادة المازوت للتدفئة في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة وبرد الشتاء القارس. وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا بين صفوف أبناء كنيستنا في الغرب مظهرين تضامنهم مع إخوتهم المحتاجين، عملاً بقول القديس مار بولس الرسول: "فَإِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ يَتَأَلَّمُ فَجَمِيعُ الأَعْضَاءِ تَتَأَلَّمُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ يُكَرَّمُ فَجَمِيعُ الأَعْضَاءِ تَفْرَحُ مَعَهُ" (1 كور 12: 26).

‎وكان التجاوب على صعيد كبير، حيث قدّم المؤمنون والأصدقاء بسخاءٍ تبرّعاتهم ودعمهم لإخوتهم في سورية ولبنان الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي زادت من صعوبة تأمين أبسط مقوّمات الحياة. وقد تمّ توزيع المساعدات المالية للعائلات الأكثر حاجة في سورية ولبنان على ثلاث مراحل.

‎وحيث أنّ الأوضاع لم تتحسّن بل تراجعت أكثر، نكتب لكم هذه السنة مجدّدًا مشجّعين إيّاكم على التجاوب مع مبادرتنا "ميلاد دافئ 2023" ومدّ يد العون، كما في العام الماضي، لإرسال تبرّعاتكم لنتمكّن من توفير الدعم المادّي لأبنائنا فيستطيعوا تأمين مادّة المازوت والحصول على التدفئة في فصل الشتاء.

‎إذ نثمّن عاليًا غيرتكم وسخاءكم ومحبّتكم للكنيسة وأبنائها، نشكر جميع الذين ساهموا ويساهمون في إنجاح هذه المبادرة وإدخال الدفء إلى منازل وقلوب بعض العائلات.

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