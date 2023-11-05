الأرصاد: شبورة كثيفة وطقس حار علي القاهرة الكبرى.. والعظمى 31

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل الى حد الضباب على بعض المناطق .

وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الاحمر وجنوب سيناء وتمتد خفيفة ورعدية الى مناطق من اقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر33 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى 23 درجة .