الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا بالقرب من مستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا يبعد مسافة نحو ٥٠ مترا عن مقر مستشفى القدس والجمعية في منطقة تل الهوى وتدميره بالكامل، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها.

في السياق ذاته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف موكب الإسعاف الذي خرج من مجمع الشفاء الطبي لنقل مصابين إلى معبر رفح، عصر الجمعة، مرتين، الأولى على بعد كيلومتر واحد من مستشفى الشفاء والثانية على بوابته.

واستشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب 54 بجروح، في حصيلة أولية للقصف إسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة