عائلتها فنية واسمها سجل بالخطأ.. محطات فى ذكرى ميلاد سمراء الشاشة معالى زايد

تحل اليوم ذكرى ميلاد أحد الجواهر السمراء فى عالم الفن المصرى والعربى، حيث تتمتع النجمه الكبيرة معالى زايد بشعبية كبيرة لدى الجمهور المصرى والعربى، وكونت ثنائية فنية بين النجمين فاروق الفيشاوى والنجم محمود عبد العزيز، وحققت خلال رحلتها الفنية نجاحات كبيرة، وقدمت أدوار هامة لمسيرة فنية رائعة، وفى ذكرى ميلادها نرصد لكم أبرز محطات فى حياة السمراء النجمه معالى زايد..

النشأة "نسل فنى لعائلة فنية"

نشأت الفنانة معالى زايد فى أسرة فنية، حيث الأم آمال زايد والتى تعتبر أحد نجوم الفن المصرى، والتى جسدت شخصية أمينة الأم والزوجة ضعيفة الشخصية، أمام شخصية سى السيد، وهو من الأدوار التى تربعت فى قلوب الجماهير حتى وقتنا الحالى، وخالتها الفنانة جمالات زايد، لتعشق الطفلة معالى زايد الفن منذ الصغر، بكل تفاصيل الحياة الفنية التى نشأت وتربت عليها وسط عائلتها الفنية.



الدراسة

تخرجت الفنانة معالى زايد من كلية التربية الفنية، ورغم ذلك إلتحقت بالمعهد العالى للسينما، وهو بداية الطريق الفنى بشكل حقيقى، وبعد التخرج توالت أعمالها الفنية بين السينما والدراما، وأصبحت أهم كروت الفن لدى المخرجين، وحجزت مكاناً مميزاً بين أقرانها من أبناء جيلها.

تنوع فنى

تميزت الفنانة معالى زايد بالتنوع الفنى خلال رحلتها الفنية، فلا يمكن تصنيفها على مستوى الأداء، إذا إستدعى الدور الكوميديا، ستخرج الضحكات من قلوب المشاهدين، ولو تطلب الدور التراجيديا، ستجد تجليات الإبداع الفنى فى مشهد ينال تصفيق الجمهور والنقاد، ونالت العديد من الجوائز أبرزها جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم المميز "السادة الرجال".

قصة الإسم الحقيقة "معالى الصاغ"

فى إحدى اللقاءات التلفزيونية كشفت الفنانة معالى زايد، عن قصة طريفة خاصة بإسمها الحقيقى، حيث كان والدها برتبة صاغ بالجيش المصرى وقت ولادتها، وأرسل معها العسكرى لتسجيلها وإخراج شهادة ميلاد لها، وما أن تم سؤال العسكرى عن إسم الطفلة ليرد قائلاً "معالى الصاغ عبدالله" وكان يقصد رتبة والدها قبل نطق إسمه كما اعتاد العسكرى، ولكن الموظف قام بتسجيلها معالى الصاغ عبدالله.