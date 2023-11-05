بايدن يعلن إحراز تقدم حول التوصل لهدنة إنسانية في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إحراز تقدم فيما يخص التوصل لهدنة إنسانية في غزة، فيما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن هناك خلافات بين أعضاء الفريق السياسي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وأضاف أن بعض مساعدي بايدن يرون أن البيت الأبيض يساعد في "هجوم غير أخلاقي" على الفلسطينيين، بينما يرى آخرون أن بايدن يُظهر "وضوحاً أخلاقياً" بحماية إسرائيل.

وذكر "أكسيوس" أن هذا الصراع داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي يعتمد عليها بايدن في حملته لإعادة انتخابه، يعكس انقسامات أكبر على المستوى السياسي وفيما بين الأجيال المختلفة بين الديمقراطيين.

وأشار إلى أن الانقسامات تتجلى بشكل رئيسي بين الديمقراطيين الأكبر سناً المؤيدين لإسرائيل، والتقدميين الأصغر سناً الذين يبدون تعاطفاً أكبر مع الفلسطينيين في محنتهم.

وقال إن بعض أعضاء اللجنة يشعرون بخيبة الأمل إزاء حجم الرد الإسرائيلي على هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وعدد القتلى الذين سقطوا خلال الهجمات الإسرائيلية. وذكر "أكسيوس" أن أحد هؤلاء قال إنهم يفكرون في الاستقالة.

ونقل "أكسيوس" عن عضو بارز في اللجنة قوله: "لا أعلم كيف يمكن اعتبار دعم القتل على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين أي شيء سوى أنه أمر غير أخلاقي".