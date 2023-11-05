ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الشرطة الفرنسية تلاحق مشتبها به في حادث طعن امرأة يهودية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الشرطة الفرنسية ورئيس بلدية مدينة ليون إن الشرطة تبحث عن رجل طعن امرأة يهودية، بينما عُثر على صليب معقوف مرسومًا بمنزلها، بحسب وكالة "رويترز"،ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

وقال جريجوري دوسيه، رئيس بلدية ليون، على منصة إكس: "هذا العمل من أعمال العنف لا يصدق، أقدم كل دعمي للضحية وأقاربها".

ولم يقدم متحدث باسم الشرطة الوطنية مزيدًا من التفاصيل عن المشتبه به، موضحًا أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الشرطة تتعامل مع الهجوم باعتباره جريمة كراهية معادية للسامية.

وذكرت أجهزة الشرطة في شتى أنحاء العالم أن الجرائم المعادية للسامية وجرائم رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

الشرطة الفرنسية رجل طعن امرأة يهودية صليب معقوف