الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات في درجات الحرارة نتيجة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على حبس الرطوبة في طبقات الأرض.

وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشبورة المائية كانت كثيفة في بعض المناطق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات والطرق السريعة.

وتابعت: أن غدا سيكون هناك شبورة مائية تصل لحد الضباب، وستعمل على خفض الرؤية بشكل كبير، مناشدة المواطنين بضرورة الاطلاع على نشرات الطقس، والقيادة بحذر.