رئيس مدينة مرسى علم يتفقد الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة

تفقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم ، اليوم، الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بكوم مبارك حيث شاهد منتجات الصوبه الزراعية ، مزرعة السمك البلطي الاحمر وعنابر دواجن التبييض .

وفي سياق متصل بحث خليل مع مسئولي المشروع دراسة توزيع منتجاتهم بالمدينة مما يعود بالنفع على الأهالي والمواطنين بمرسى علم .

يذكر أن المزرعة علي مساحة حوالي 15 فدان وتعتمد علي مياه الابار ومحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية.

وعلى صعيد آخر التقى رئيس المدينة وبعض من أهالي كوم مبارك واستمع إلى طلباتهم واتخذ خطوات فورية لحلها .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بالعمل على توفير منافذ للبيع بهدف تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين بمدن المحافظة .

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