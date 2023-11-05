"تمريض حلوان" تنظم قافلة للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل

نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، قافلة تمريضية عن الاكتشاف المبكر لسكر الحمل، وذلك ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية، والدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم رئيس القسم.

واضافت الدكتورة صفاء إسماعيل عميد الكلية قائلة :"تأتي أهمية هذه القافلة في توعية المجتمع وخاصة السيدات بأهمية الاكتشاف المبكر لمضاعفات الحمل مثل سكر الحمل، من خلال الكشف الدوري واتباع نمط حياة صحي، وذلك حرصًا من الكلية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية لأفراد المجتمع".