استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس والخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاحد، استشهاد 4 وإصابة 6 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، ونوبا، شمال غربي الخليل،وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الاخبارية".

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلًا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عامًا).

كما أُعلن استشهاد الشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عامًا)، ومهند أحمد (20 عامًا)، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، فيما أُصيب آخران بجروح حرجة للغاية، إحداهما في الظهر، والثانية في الصدر، وجرى نقلهما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وفي نوبا شمال غربي الخليل، أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) برصاص الاحتلال.