صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفعيل صفارات الإنذار شمالي إسرائيل قرب حدود لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار في شمال إسرائيل جرى تفعيلها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس مسغاف عام على الحدود الشمالية لإسرائيل.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.