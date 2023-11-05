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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تدمر 40 ألف منزل في غزة منذ بدء الهجوم

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة
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دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 40 ألف منزل، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة والمُستمر لليوم الـ 30 على التوالي، حسبما أفادت وزارة الأشغال الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، أنّ القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، والذين تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة.

ولفتت إلى أن النازحين يتواجدون في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجرى تدمير 60 مدرسة وتضررت 220 أخرى بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي دمر كذلك 55 مسجدًا، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، حسب الوزارة.

قصف اسرائيلي قطاع غزة