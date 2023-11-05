استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد 4 وإصابة 6 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، ونوبا، شمال غربي الخليل.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلًا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عامًا).