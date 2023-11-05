لمنع تحرك المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطريق الساحلي بغزة

قال بشير جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية" في خان يونس، إنّ مخيم المغازي في وسط قطاع غزة تعرض في الساعات القليلة الماضية لقصف مدفعي عنيف، كما أنّ الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطريق الساحلي بغزة لمنع تحرك المواطنين.

وفي سياقٍ متصلٍ، قال "جبر" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأحد، إنّ طائرات الاحتلال شنت غارات مُكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا على تلك الأحياء، خصوصًا على مخيم الشاطئ غرب غزة، كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المُتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين، وأوضحت أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأُصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.