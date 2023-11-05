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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رومانيا تخصص 50 مليون يورو لدعم ديون أوكرانيا

رومانيا
رومانيا
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خصصت الحكومة الرومانية 50 مليون يورو لدعم الفوائد المستحقة على أوكرانيا لسداد قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 18 مليار يورو الذي تمت الموافقة عليه لكييف في ديسمبر الماضي.

ونقلت صحيفة رومانيا إنسايدر المحلية عن بيان الحكومة القول:" نظرًا للوضع الصعب في أوكرانيا، يقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا إضافيًا من الدول الأعضاء من خلال تغطية تكاليف أسعار الفائدة. وأن دعم الفوائد ستتحمله الدول الأعضاء من خلال مساهمات طوعية إضافية".

وأوضح بيان الحكومة إن مبلغ 50 مليون يورو سيأتي من ميزانية الدولة وسيتم إرساله بين عامي 2024 و2027، بمتوسط 12.3 مليون يورو سنويًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق ديسمبر الماضي على مساعدة مالية كلية تصل إلى 18 مليار يورو لأوكرانيا لعام 2023، والتي سيتم تقديمها في شكل قروض، في حين سيتم توفير الضمانات والفوائد على هذه القروض من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا رومانيا