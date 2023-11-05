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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: الغواصة الذرية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" تنفذ إطلاق صاروخ "بولافا" بنجاح

الغواصة الذرية الاستراتيجية
الغواصة الذرية الاستراتيجية الإمبراطور ألكسندر الثالث
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الغواصة الذرية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" نفذت بنجاح عملية إطلاق اختباري لصاروخ باليستي من طراز "بولافا" في البحر.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم": "أنه في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، نفذت الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من النوع البحري".

وأضافت القناة أنه تم الإطلاق من البحر الأبيض إلى ميدان الاختبار القتالي في شبه جزيرة كامتشاتكا، موضحا أن جرت عملية إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من تحت الماء، ووصلت رؤوسه الحربية إلى الهدف في الوقت المحدد.

ويعتبر هذا الإطلاق الحلقة الأخيرة في اختبار الغواصة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها في قوام القوات البحرية الروسية، حيث إن غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، هي حاملة الصواريخ السابعة من سلسلة "بوري-أ"، وقادرة على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز بولافا.

صاروخ باليستي الدفاع الروسية