ندى ثابت: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية، ووقف أعمال العنف والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، حيث تبذل مصر جهودا كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة، وسط صمت دولي رهيب، مضيفة: "مصر لن تتخلى عن فلسطين، ونرفض تماما تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".

واستنكرت عضو مجلس النواب، القصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية ومجازر دموية مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإيقاف نزيف الدماء في غزة، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.