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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب فلسطيني واعتقل آخرين، فجر اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص في كتفه خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين، كما تم اعتقال شابين من ذات الحي.

وداهمت قوات إسرائيلية أحياء جبل أبو ظهير، وخروبة، والمراح، وواد عز الدين في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح عدد من المنازل، وانتشرت وحدات خاصة في الأحياء.

كما هدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة، وعبثت بمحتويات عدد من المنازل التي اقتحمتها.

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