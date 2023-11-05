الكويت تجدد إدانتها لاستمرار العدوان الهمجي على المدنيين في غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت، للعدوان الهمجي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وجددت الوزارة - إدانتها للمجازر المروعة التي استهدفت مؤخرًا عددًا من المدارس والجامعات بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ومستشفى النصر للأطفال، إضافة إلى استهداف خزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة جنوب القطاع.

كما جددت الوزارة، شجب دولة الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة، مؤكدة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة إيقاف هذه المجازر بشكل آني من خلال وقف إطلاق النار؛ ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الاغاثة للمتضررين من المدنيين.

وأشار البيان إلى مطالبات دولة الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.