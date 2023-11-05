وزير الخارجية الأمريكي يلتقي المفوض العام للأونروا لبحث الوضع الإنساني في غزة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أمس السبت، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، فى العاصمة الأردنية عمان.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن بلينكن ولازارينى شددا على أهمية الأونروا ومهمتها الإنسانية الأساسية فى غزة والمنطقة.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي بالعمل الحيوى الذى يقوم به موظفو الأونروا، الذين يقدمون الإغاثة الإنسانية فى ظل أصعب الظروف، وأعرب عن حزنه العميق لموظفي الأونروا الاثنين والسبعين الذين قتلوا أثناء خدمتهم فى غزة منذ بدء الأزمة.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة هى أكبر جهة مانحة للأونروا وتظل ملتزمة بدعم عملها الحيوي.