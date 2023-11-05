استهداف محيط المستشفى الإندونيسي بـ15 صاروخًا على الأقل

أفادت قناة "الغد"، أمس السبت، في نبأ عاجل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن غارات إسرائيلية عنيفة على شمال القطاع، قد امتدت تأثيرها إلى محيط المستشفى الإندونيسي.



وأضافت أن نحو 15 صاروخًا على الأقل استهدفت محيط المستشفى الإندونيسي، وسط غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، ما تسبب في سقوط شظايا داخل المستشفى.



وفي وقت سابق من اليوم، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 21 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.