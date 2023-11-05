برشلونة يخطف فوزًا قاتلًا من ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

خطف فريق برشلونة فوزًا قاتلًا من مضيفه ريال سوسيداد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أنويتا" في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني شن برشلونة هجوما شرسا على مرمى سوسيداد ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف وكادت المباراة تنتهي بالتعادل لولا تمكن رونالد أراوخو مدافع البلوجرانا من تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع ليتمكن برشلونة من حصد الثلاث نقاط.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

وبهذا الفوز، احتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 في حين يتصدر جيرونا برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 19 نقطة في في المركز السادس.