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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والمقاومة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته، ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

في وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين في عمان إن من شأن الهدنة الإنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

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