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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بكرداسة؛ تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث لمعرفة أسبابه.


كان المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص باخري ملاكي مما تسبب في إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

فيما تحفظت القوات على سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة ٦ أشخاص حادث مروري كرداسة الجيزة