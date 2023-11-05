ميلان يواصل السقوط في الدوري الإيطالي بالهزيمة من أودينيزي

واصل فريق ميلان السقوط في بطولة الدوري الإيطالي، بالهزيمة من ضيفه أودينيزي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة «السيري آ».

ولم يتذوق ميلان طعم الفوز بخسارته من أودينيزي في 4 مباريات متتالية بجميع البطولات.

وسجل روبيرتو بيريرا، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وتعتبر مباراة أودينيزي، هي البروفة الأخيرة الروسونيري قبل الصدام القوي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أودينيزي رفع رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

وكان ميلان دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - توموري - ثياو - فلورينزي

خط الوسط: يونس موسى - كرونيتش - ريندرز

وفي الهجوم: يوفيتش - جيرو - لياو.