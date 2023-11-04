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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذّر من كارثة داخل مُستشفيات غزة

المستشفيات بقطاع
المستشفيات بقطاع غزة
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حذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم السبت، من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.

وأضافت الكيلة - فى بيان صحفى اليوم - أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحى فى غزة تسببت حتى ظهر اليوم باستشهاد أكثر من 150 كادرا صحيا، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن استمرار الاحتلال فى قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، فى مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، حيث ترفض إسرائيل علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى.

وناشدت الوزيرة، المجتمع الدولى لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع حتى لا نصل إلى لحظة نسجّل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل. 

المستشفيات غزة وزيرة الصحة الفلسطينية نقص الوقود عدم توفر الإمكانيات الطبية