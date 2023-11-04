وزيرا خارجيتي أمريكا وقطر يجريان مباحثات ثنائية بعمان حول الوضع الإنساني في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثان، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن التقى برئيس الوزراء القطري، على هامش اجتماع وزاري مع "الشركاء الإقليميين" في العاصمة الأردنية (عمان)، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وكرر بلينكن شكره للحكومة القطرية على مواصلة الجهود لمنع انتشار الصراع.

وناقش الجانبان، الأهمية الحيوية لحماية المدنيين وتوفير مساعدات إنسانية متزايدة ومستدامة للشعب الفلسطيني، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا خارج غزة.