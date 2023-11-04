وزارة الشباب تطلق سلسلة ندوات للنشء بعنوان "مكانة الوطن في الدين"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، سلسلة من الندوات للنشء، ضمن فعاليات الموسم الثاني من برنامج "الرواق الأزهري للطفل والأسرة" بعدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية، بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وبدأت السلسلة بندوة بعنوان "مكانة الوطن في الدين"، بمركز التنمية الشبابية بالطور، بمحافظة جنوب سيناء ، تحدث فيها الشيخ مصطفي محمد الشال عن المواطنة السليمة ونعمة الوطن، مؤكداً ان الشرائع السماوية جاءت لتأكد المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها ، واعتبرت من يقتل في سبيل الذود عن وطنية وبلده شهيداً، موضحة أن القرآن الكريم يؤكد على حب الإنسان لوطنه .

وفي نفس السياق تم تنفيذ ندوة بنفس العنوان بمركز شباب النجيلة ، بمحافظة شمال سيناء ، وحاضر فيها الواعظ أبو العز عبد الحميد أبو العز فى ظل متابعة وتنسيق مشترك مع حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى .

وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية التوعوية بمحافظة بني سويف ، حيث تم عقد ندوة بنفس العنوان ، حاضر فيها الشيخ جمعة عبد الفضيل ، وتناولت حب الوطن، وسبل الحفاظ عليه وأهمية استدامة استقرار الوطن .

وفي محافظة الشرقية انطلقت فعاليات البرنامج بمركز شباب كفر الحصر ، حيث تم تنفيذ ندوة ، وحاضر فيها فضيلة الشيخ ابراهيم احمد - الواعظ بمنطقة الوعظ بالشرقية ، مؤكدا علي أهمية تصحيح المفاهيم لدى النشء .

فيما سيتم تنفيذ فعاليات برنامج "الرواق الأزهرى" علي مستوي المحافظة .

كما شملت السلسلة ندوة بنفس العنوان بمركز شباب الديرس بأجا بمحافظة الدقهلية ، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدي النشء ، وحاضر بالندوة فضيلة الشيخ فتحي إبراهيم عبدون بالأزهر الشريف .

وفي السياق نفسه تم تنفيذ الفعاليات بمحافظتي الغربية والقليوبية ، وفي محافظة القاهرة تم تنفيذ الندوة بمركز شباب السيدة زينب ، والقاها الشيخ أحمد عامر .

ويهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك ضمن الحلقة الأولى من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى بمختلف المحافظات .