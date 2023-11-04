قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها
خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 12 متهم وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة).. بالإضافة لضبط المتهمين بارتكاب 50 قضية سرقات متنوعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
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حملة أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات واللصوص في الشرقية
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قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها
قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها