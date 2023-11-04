حملة أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات واللصوص في الشرقية

قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها

خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 12 متهم وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة).. بالإضافة لضبط المتهمين بارتكاب 50 قضية سرقات متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.