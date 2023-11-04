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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات واللصوص في الشرقية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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قامت الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها 
خلال الآونة الأخيرة عن ضبط   12 متهم وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش-  بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة).. بالإضافة  لضبط المتهمين بارتكاب 50  قضية سرقات متنوعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

الهيروين بالشرقية المتهمين