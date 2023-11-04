بمشاركة رونالدو ومحمد شريف.. النصر يضرب الخليج بثنائية بالدوري السعودي

تغلب فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشارك رونالدو في تشكيل النصر الأساسي، وخاض المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، بينما بدأ محمد شريف اللقاء أساسيًا ولعب حتى الدقيقة 86 بعد استبداله بزميله عبدالله السالم.

وقاد صاروخ ماديرا، العالمي للفوز على الخليج، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 26، وصناعته للهدف الثاني في الدقيقة 58 لزميله المدافع الإسباني إيمريك لابورت.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف أي هدف في اللقاء، ليستمر رصيده عند هدف وحيد وصناعته لآخر في 10 مباريات شارك بها مع الخليج من أصل 11 في بطولة الدوري السعودي.

وبهذا الفوز، قلص النصر الفارق مع الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) إلى 4 نقاط، حيث وصل الأول إلى 28 نقطة، بينما الثاني يتصدر الترتيب بـ32 نقطة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط.