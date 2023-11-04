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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح بوروسيا دورتموند في كلاسيكو البوندسليجا

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند
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اكتسح فريق بايرن ميونخ، مضيفه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة، خلال مباراة كلاسيكو الدوري الألماني، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في قمة الجولة العاشرة من مسابقة البوندسليجا.

وقاد الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن، فريقه لحسم كلاسيكو الدوري الألماني، بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك)، وهو الثاني له في المباراة الثانية على التوالي.

بدأ البافاري اللقاء، التهديف مبكرًا عن طريق رأسية المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة، بعد استغلاله ركلة ركينة نفذها زميله ليروى ساني.

وأضاف كين الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة سحرية من ساني داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين ثنائية، في الدقيقتين 72 و90+3، ليفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-0.

وبتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على وصافته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر بـ28 نقطة، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.

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