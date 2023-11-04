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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية تعقد اجتماعا بمديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الطبية العشر وبحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية.                                                

حيث تم مناقشة ما تم تحقيقه فيما يخص المبادرات الرئاسية وتحسين العمل بها وتحقيق التقدم المطلوب ، كما تم توجيه مركز المعلومات بالمديرية وإدارة الرعاية الأساسية بضرورة مراجعة جميع البيانات الواردة من الإدارات وعمل بيان يشمل ما تم إنجازه بجميع المبادرات الرئاسية والتواصل مع الوزارة لتحديث البيانات.                                            

وشددت "خضر" علي أهمية المرور اليومي لمديري الإدارات وفرق الإشراف و ان يتم موافاة المكتب الفني بالمديرية بتقارير المرور يوميًا على أن يقوم المكتب الفني بتصميم فورم موحد للمرور والتوجيه بالإهتمام بتطبيق كل ما تم التدريب عليه من إدخال البيانات.                                                      

وتمت الإشارة إلى تواجد الجميع غدآ كل في إدارته لمتابعة بدء حملة القضاء على أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس والتى تبدأ غدا الأحد بجميع إدارات المحافظة .

 

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