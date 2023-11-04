كافاني VS مارسيلو.. تشكيل نهائي ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وفلومينيسي

أعلن خورخي ألميرون، المدير الفني لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فلومينيسي البرازيلي، في المباراة النهائية من بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2023.

ويحتضن ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، لتحديد بطل أمريكا الجنوبية 2023، الذي يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الأوروجوياني، إدينسون كافاني هجوم بوكا جونيورز، فيما يبدأ مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني السابق في دفاع فلومينينسي البرازيلي.

ويشهد تشكيل فلومينينسي مشاركة كينو لاعب بيراميدز السابق أساسيًا، مع تواجد المخضرم فيليبي ميلو.

تشكيل بوكا جونيورز

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

خط الدفاع: فرانك فابرا – نيكولاس فالنتيني – خورخي فيجال – لويس أدفينكولا

خط الوسط: فالنتين باركو – إيزيكيل فيرنانديز – بول فيرنانديز – كريستيان ميدينا

وفي الهجوم: ميجيل ميرينتيل – إدينسون كافاني.

تشكيل فلومينينسي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: مارسيلو – فيليبي ميلو – نينو – صامويل أكسافير

خط الوسط الدفاعي: أندري – ماتيوس مارتينيلي

خط الوسط الهجومي: كينو – جانسو – جون أرياس

وفي الهجوم: خيرمان كانو.

ويعتبر الفائز من نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، منافسًا لفريق الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023، حيث يلتقي الأحمر بالمتأهل من الثنائي في حال تخطيه اتحاد جدة السعودي في افتتاح مشواره بمونديال الأندية.