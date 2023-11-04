نيوكاسل يذيق أرسنال طعم الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي

خطف فريق نيوكاسل فوزا مهما من أنياب أرسنال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أحرز أنتوني جوردون هدف الفوز لصالح نيوكاسل في الدقيقة 64، ليذيق أرسنال الخسارة الأولى في الموسم.

وبدأ نيوكاسل المباراة أمام أرسنال بالتشكيل التالي:

حراس المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - جمال لاسيليس - دان بورن

خط الوسط: برونو جيمارايش - شون لونجستاف - جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - كاليوم ويلسون - أنتوني جوردون

في حين جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس- بنجامين وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينهو - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابريل جيسوس.

وبهذه النتيجة، فرط أرسنال في مزاحمة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي ليتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الثالث في حين رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

