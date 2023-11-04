إنتر ميلان يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بتخطي أتالانتا

حافظ فريق إنتر ميلان على صدارته لبطولة الدوري الإيطالي بموسم 2023-2024، بالفوز على أتالانتا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة «السيري آ».

ونجح الإنتر في تخطي أتالانتا على ملعب الأخير جويس ووسط جماهيره، ليبتعد بصدارة الكالتشيو عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

افتتح التركي هاكان تشالهان أوغلو، التهديف لصالح النيراتزوري في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 57 من صناعة هنريك مختيريان.

وقلص جانلوكا سكاماكا الفارق بهدف في الدقيقة 61 من صناعة أديمولا لوكمان، قبل أن يطرد حكم اللقاء، زميله رافائيل تولوي في الدقيقة 90+2 بعد حصوله على البطاقتين الصفرواتين.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة على قمة ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الوصيف حتى الآن وله مباراة أمام فيورنتينا غدًا الأحد، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المرتبة الخامسة.