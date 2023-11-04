تشكيل ميلان لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره أودينيزي على ملعب سان سيرو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو، هجوم الروسونيري أمام أودينيزي، رفقة الصربي لوكا يوفيتش، والبرتغالي رافائيل لياو.

ويغيب الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز عن المباراة بعد استبعاده من جانب المدرب بيولي، حيث لا يتواجد أيضًا على مقاعد البدلاء.

تشكيل ميلان لمواجهة أودينيزي

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - توموري - ثياو - فلورينزي

خط الوسط: يونس موسى - كرونيتش - ريندرز

وفي الهجوم: يوفيتش - جيرو - لياو.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، فيما يأتي أودينيزي في المركز السابع عشر وفي رصيده 7 نقاط.