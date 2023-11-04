الأهلي يفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف بالدوري

السبت 04/نوفمبر/2023 - 09:12 م

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تبادل الفريقين الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبدالقادر على مرمى محمود ابوالسعود.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17، وحاول لاعبو الفريقين الوصول لمرمي الآخر لكن دون جدوي.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين حتي خطف طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 52، وسعي الأهلي لخطف هدف ثاني خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وحاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل من الجبهة اليسري عن طريق جوزيف اوشايا في العديد من الكرات لكن باءت المحاولات بالفشل.

وظل المقاولون يسعي لخطف هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة وسط ثبات من دفاع النادي الأهلي.

وخطف محمد هاني الهدف الثاني للنادي الاهلي قبل أن يقلص جوزيف اوشايا النتيجة بهدف لصالح المقاولون من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، موديست.



بينما جاء تشكيل الذئاب الأساسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد شيمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين أحمد علاء.

خط الوسط: محمد شوقي غريب وعمار حمدي وجوزيف إشايا وأحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو انياص وعبد الرحمن جبنة.

