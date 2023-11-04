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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع رئيس وزراء هولندا الوضع في لبنان وغزة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام.
وكرر رئيس الحكومة المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأن استمرار التدهور على ما هو عليه؛ يهدد بتمدد الحرب الى المنطقة ككل.
من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا ان الوضع في غزة يؤثر أيضًا على لبنان، مشددا على ضرورة منع المزيد من التصعيد في المنطقة. 

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