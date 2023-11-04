وزير خارجية تونس يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولى بصورة عاجلة لوقف العدوان على غزة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار وفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والعمل الفوري على تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة.

كما أكد الوزير التونسي خلال افتتاحه الدورة الرابعة والأربعين للندوة الوزارية للفرنكوفونية التي انعقدت اليوم في الكاميرون، تحت شعار: "الحوكمة الرشيدة: ضمانة للاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي للمواطنين الفرنكوفونيين" موقف بلاده الثابت اتجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم تونس اللا محدود للشعب الفلسطيني الشقيق وإدانتها المطلقة لما يتعرّض له من إعتداءات

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم السبت أن الوزير حث المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسي لوقف الإعتداءات المتواصلة؛ وذلك تناسقا مع المبادئ المؤسسة لهذه المنظمة التي جعلت من قيم التعلّق بالسلم والدفاع عن حقوق الانسان ونشر التسامح والتضامن والعيش المشترك ثوابت لا محيد عنها وبوصلة تحرّكاتها.