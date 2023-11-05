شبح الإقالة يقترب من أوسوريو وإدارة الزمالك تدرس 3 سير ذاتية

بات مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على المحك مع القلعة البيضاء، في ظل تذبذب الأداء والمستوى خلال مباريات الفريق الأخيرة والسقوط المفاجئ في مباراتين على التوالي في بطولة الدوري، أمام إنبي في مباراة الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها أمام زد الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

وكشف مصدر مسؤول داخل إدارة الزمالك، عن أن مباراة بيراميدز يوم 8 نوفمبر الجاري في نصف نهائي كأس مصـر 2023 ستحسم مصير أوسوريو، وحال خروج الفارس الأبيض من البطولة، سيكون القـرار رحيل الكولومبي من منصبه.

وترى إدارة الزمالك أن الوقت المناسب، حال الاستقرار على الإطاحة بالمدرب الكولومبي يأتي بعد مباراة بيراميدز، في ظل التوقف الدولي وارتباط المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون، في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبدأت إدارة الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، في دراسة أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، يأتي على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والسويسري كريستيان جروس، والذي قاد الأبيض من قبل لتحقيق بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالإضاقة لليوناني تاكيس جونياس.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائى فى عقد أوسوريو مع الزمالك، تبلغ 100 ألف دولار، يسددها الطرف الذى يقوم بفسخ تعاقده مع الآخر.

ولم يستطع أوسوريو أن يحافظ على نظافة شباك الزمالك منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري، والذي افتتحه بخسارة بهدفين دون رد أمام أرتا سولار الجيبوتي، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفيدرالية، والتعادل بهدفين دون رد أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري، ثم التعادل بهدف أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي بشق الأنفس أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة العبور لدور المجموعات.

وواصل أوسوريو، قيادة الزمالك لتحقيق فوزًا بشق الأنفس، للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفريق الأبيض فوزه الأول في الدوري، مستقبلا هدفه الـ7 في 5 مباريات.



وعلى مدار 26 مباراة، ظهر فيها أوسوريو فيها على رأس القيادة الفنية للزمالك منذ أبريل الماضي، لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباك الزمالك سوى في 3 مباريات فقط خلال منافسات دوري الموسم الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بهدف، وأمام أسوان بعد الفوز بالنتيجة ذاتها، وأمام طلائع الجيش بعد الفوز بهدفين دون رد.

وشهدت الـ26 مباراة السابقة على فوز الفارس الأبيض في 14 مباراة، وتلقي 6 هزائم، والتعادل في 6 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أوسوريو 51 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 32 هدفًا.