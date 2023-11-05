ليفربول يطمح في مواصلة الزحف نحو صدارة الدوري الإنجليزي عبر بوابة لوتون تاون

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة لوتون تاون، اليوم الأحد، حينما يحل ضيفًا على الأخير في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب استاد كينيلورث رود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم آندي مادلي.

ويطمح الريدز في حصد نقاط المباراة الثلاثة بالفوز على لوتون تاون؛ من أجل مواصلة الزحف نحو صدارة البريميرليج، التي يتربع عليها توتنهام هوتسبير ويلاحقه أرسنال ومانشستر سيتي قبل الجولة 11، ويمتلك رفاق صلاح 23 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، ويدخل فريق أصحاب القبعات، اللقاء في المركز الثامن عشر أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الأدنى برصيد 5 نقاط جمعها من 10 مباريات، الأمر الذي يصعب المهمة على كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاسيما على أرضية ميدان الوافد رقم 51 للدوري الأقوى في العالم، الذي تأهل للبريميرليج عقب فوزه في نهائي المرحلة التأهيلية الفاصلة من التشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي) على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح.

لوتون تاون يملك ملعبًا غريبًا هو كينيلورث رود، يتسع إلى ما يقرب من 11 ألف متفرج، ويعتبر أصغر الملاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن الأغرب أن هذا الملعب يجعل بعض مداخلة تتواجد داخل ووسط المنازل، ومن ثم، فإن بعض المشجعين يدخلون إلى الملعب من خلال المداخل المتواجدة عبر المنازل الخاصة بسكانها، وهي ظاهرة فريدة للغاية، ما دفع إدارة لوتون تاون إلى إنفاق 10 ملايين جنيه استرليني لتطوير الملعب؛ لكي يتوافق مع معايير رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية الموسم الحالي، وعلق كلوب مدرب ليفربول على هذا الملعب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلًا: «سمعت عن ملعبهم كينلورث رود، لكني لم أره على أرض الواقع، أنا أتطلع قدمًا لهذه المواجهة، كل ما أُريده هو ملعب كرة قدم وفريق خصم وسنكون هناك، قصة نادي لوتون مثيرة للاهتمام بطبيعة الحال، سنواجه فريق يدافع بعمق وسنواجه فريق خطر بالكرات الثابتة، إنه لوتون تاون لكن لن نواجه فريق بهذا الأسلوب لأول مرة».

ملعب لوتون تاون

محمد صلاح يسعى لإضافة الوافد الجديد للبريميرليج لقائمة ضحاياه

ويأمل محمد صلاح في إضافة لوتون تاون لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يبلغ عددهم تقريبًا 27، حيث زار الفرعون المصري شباك هذه الفرق بالبريميرليج، إذ يتصدر مانشستر يونايتد قائمة هذه الأندية التي هز شباكها نجم المنتخب الوطني وذلك بـ10 أهداف، متساويًا مع وست هام يونايتد، فيما جاء مانشستر سيتي عاشرًا برصيد 7 أهداف تلقاها من صلاح في الدوري الإنجليزي، ولذلك يمني هداف الريدز نفسه، مواصلة التهديف خاصة في شباك لوتون تاون، ليستمر في اللحاق بالنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، متصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 11 هدفًا، ويحتل محمد صلاح الوصافة وفي رصيده 8 أهداف، وكذا لاستمرار تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة في جميع البطولات باستثناء المباراة الأخيرة أمام بورنموث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

محمد صلاح

وتحدث كلوب عن محمد صلاح في المؤتمر الخاص بمباراة ليفربول ولوتون تاون، ردًا على مستقبله وحقيقة العرض السعودي الجديد المقدم له، وقال المدرب الألماني: «لا أعلم أي شيء عن عرض قادم لصلاح، مو هنا ولا أفكر في إمكانية رحيله ولو لثانية واحدة»، وشدد: «هو يلعب حاليًا بصورة جيدة واستثنائية ويستمتع بوجوده مع الفريق في الوقت الحالي، هو في حالة مميزة داخل وخارج الملعب أيضًا لذلك لست قلقًا من وضعه».