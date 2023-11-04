الدوري التركي.. طرابزون سبور ينتصر على فنربخشة بمشاركة تريزيجيه

حقق فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، انتصارًا ثمينًا على مضيفه فنربخشة بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب شكري سراج أوغلو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

جلس تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور منذ بداية اللقاء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وغاب على إثرها عن المباراتين الماضيتين لطرابزون سبور.

وشارك تريزيجيه في المباراة بديلًا في الدقيقة 62، بدلًا من الإيفواري نيكولاس بيبي، ليخوض مباراته السابعة من أصل 11 مع طرابزون سبور، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

افتتح بول أوناتشو التهديف لرفاق تريزيجيه في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بيرات أوزديمير الهدف الثاني في الدقيقة 46، واختتم بيبي الثلاثية بعدها بدقيقتين.

وقلص دوشان تاديتش الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يحصل زميله إسماعيل يوكسك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78.

وعاد تاديتش للتسجيل مجددًا في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي اللقاء بفوز طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين لـ فنربخشة.

بهذا الفوز، ارتقى طرابزون سبور إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بينما ظل فنربخشة في وصافة الترتيب وفي رصيده 30 نقطة.